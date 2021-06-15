سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وأسهم استقرار متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية والعربية الرئيسية، في ثابت أسعار السلع، وتراجع معدل التضخم خلال الشهور الأخيرة.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر لدي البنك المركزي المصري، لليوم الرابع على التوالي، عند نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار، 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في بنك الكويت الوطني.

وهيمن سعر الدولار عند 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع، على التعاملات في 19 بنكا، منها التجاري الدولي، والإسكندرية، ومصر إيران للتنمية، وبلوم مصر، عودة، والبركة، والأهلي المتحد، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والقاهرة، والمشرق.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.58 جنيه للشراء، و 15.68 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

موازنة دعم الخدمات والأجور

وافق البرلمان المصري، أمس الإثنين، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الذي يبدأ في أول يوليو/ تموز المقبل.

ويبلغ إجمالي المصروفات في الموازنة نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه.

وتستهدف مصر عجزا في الميزانية عند 6.6 % في العام المالي المقبل 2021-2022.

وتهدف الموازنة الجديدة، إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة للصحة والتعليم والأجور.

وبلغ إجمالي مخصصات قطاع التعليم 388.1 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة 275.6 مليار جنيه، وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري.

ووفقا لوزير المالية، تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة في الموازنة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تتضمن الموازنة الجديدة تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 18.91 جنيه للشراء و19.04 جنيها للبيع، مقابل نحو 18.88 جنيه للشراء، و19 جنيها للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.02 جنيه للشراء، و 22.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 22 جنيها للشراء و22.14 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند 4.159 جنيه للشراء و 4.185 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء، و 52.18 جنيه للبيع، أمس.