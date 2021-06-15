"عروس" داعش كما لم ترها من قبل.. عصرية تسمع لطليق كاردشيان

بِحلة عصرية بدت "عروس داعش" السابقة شميمة بيغوم، وكأنها ليست هي التي ظهرت قبل سنوات متوشحة بالسواد من رأسها حتى أخمص قدميها.

ففي مقابلة معها جرت بمخيم الهول شمال شرقي سوريا، ظهرت شميمة مرتدية ملابس عصرية وقبعة، ووضعت طلاء بألوان زاهية على أظافرها، وفق ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.



مظهر يتناقض بشكل صارخ مع المقابلات الأولى التي أجرتها عندما ارتدت الحجاب ودافعت عن تصرفات "داعش".

عام 2015، غادرت شميمة بيغوم بريطانيا حيث ولدت وترعرعت هناك، مع اثنتين من صديقاتها إلى سوريا، وهناك تزوجت أحد عناصر "داعش"، وأنجبت ثلاثة أطفال توفوا جميعا.

وفي الفيلم الوثائقي "العودة: الحياة بعد داعش"، الذي سيذاع على قناة سكاي البريطانية، ونشرت "ميرور" مقتطفات منه، توسلت الفتاة البالغة من العمر 21 عاما، للعودة إلى بريطانيا.

"طفلة غبية"

وبررت الفتاة سفرها إلى سوريا والتحاقها بتنظيم "داعش"، وهي في سن المراهقة، بأنها كانت "طفلة غبية"، وأنها تعرضت لـ"غسيل دماغ من قبل المتطرفين عندما غادرت بريطانيا" مع زميلاتها.

وفي حديثها مع أندور دوري، مخرج فيلم " Danger Zone" (منطقة خطرة)، قالت "لا أعتقد أنني كنت إرهابية. أعتقد أنني كنت مجرد طفلة غبية ارتكبت خطأ واحدا".

مضيفة "أنا شخصيا لا أعتقد أنني بحاجة إلى إعادة التأهيل ، لكنني أرغب في مساعدة الآخرين على إعادة التأهيل. أود المساعدة."

وأخبرت دوري أنها ترتدي الآن ملابس غربية لأنها "تجعلها سعيدة" ، ووصفتها بأنها "منقذة للحياة" في مخيمها الذي تقيم فيه.

وبعد أن تركت شميمة بيغوم بريطانيا، جُرّدت من جنسيتها ورفض القضاء البريطاني عودتها إلى البلاد، وحينها قالت للصحفيين إنها لم تندم على انضمامها لـ"داعش".

وعندما سُئلت الآن عما إذا كان لديها رسالة إلى الحكومة البريطانية، ردت "هل يمكنني العودة إلى الوطن من فضلكم؟".

وفي الفيلم الوثائقي الذي سيذاع اليوم، ستروي شميمة بالتفصيل رحلتها مع داعش وحملها ورعاية أطفالها) (قبل وفاتهم) أثناء فرارها من الهجمات على داعش.

وفي معرض مقتطفات الفيلم التي عرضتها "ميرور"، قالت شميمة: "كان هناك الكثير من القصف وكان هناك نقص في الطعام والحفاضات والحليب. لم يكن لدي حليب الثدي ، لذلك كان علي القلق بشأن كل علبة حليب أخرى سأحتاجها لابنتي".

وفي فبراير/شباط الماضي، خسرت بيغوم استئنافا للمحكمة العليا من أجل العودة إلى بريطانيا.

أغاني كاني ويست

على صعيد آخر من حياتها، كشفت شميمة التي تقيم في معسكر "الهول" أنها تحب أغاني نجم الراب كاني ويست، الذي انفصل عن نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان.

يُذكر أن صحفيين بريطانيين اكتشفوا عام 2019، وجود شميمة في مخيم الهول الذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية، فيما كانت حاملا، ولم تبد وقتها أي ندم على ما فعلته، ما أثار صدمة لدى الرأي العام.