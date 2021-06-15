جلسة أممية بشأن اليمن.. دعوة لردع الحوثي وشكر للإمارات والسعودية

أدان المشاركون في جلسة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات الحوثية، داعين لوقفه بشكل فوري.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، في كلمة خلال جلسة بشأن اليمن، أن "انتهاكات وقف إطلاق النار في اليمن تحدث بشكل يومي".

ولفت إلى أن "استمرار خسارة الأرواح في محافظة مأرب أمر غير مقبول"، معربا عن أمله في "أن تؤتي جهود سلطنة عمان بعد زيارتين لصنعاء والرياض ثمارها".

وأعرب المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، عن أمله في أن تنتهي الحرب في اليمن دون تأخير".

بدوره، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إن "اعتداءات مليشيات الحوثي المتواصلة تهدد أرواح ملايين المدنيين في اليمن".

وأضاف: "نشكر الإمارات والسعودية والدول المتبرعة لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن".

ومن جانبهاـ، أكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودورد، أن "مليشيات الحوثي لا تتحلى بالشجاعة لقبول وقف إطلاق النار وتواصل هجماتها ضد المدنيين".

وتابعت: "ندين هجمات مليشيات الحوثي المستمرة ضد الأراضي السعودية والمدنيين في اليمن".

وكانت مليشيا الحوثي قتلت 3 أطفال من أسرة واحدة في قصف إرهابي للمدنيين بمحافظة البيضاء اليمنية.

ويأتي هذا القصف، بعد أيام قليلة من المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في مأرب، راح ضحيتها 21 مدنيا بينهم أطفال.