أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 15 يونيو/حزيران 2021، متأثرة بصعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق مسجلا 87.530 ألف دينار ( 60 دولار)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالأسواق) إلى 76.590 ألف دينار (52.50 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 65.648 ألف دينار (45 دولار).

الذهب الاقتصادي

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 51.059 دينار (35 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 43.765 دينار ( 30 دولار).

السعر العالمي

ارتفعت أسعار الذهب، في البورصات العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، إذ تسبب انخفاض الدولار في تراجع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي بقية العملات.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1867.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوياته منذ 17 مايو/أيار الماضي عند 1843.99 دولار يوم الإثنين.



وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1869 دولارا.

وتراجع الدولار 0.1% مقابل منافسيه.

واستفاد الذهب من بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.

