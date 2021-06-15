إسرائيل تغير مسار حركة الطيران.. توترات "مسيرة الأعلام"

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، تغيير مسار هبوط الطائرات بمطار بن جوريون الدولي إثر مخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إنه "على خلفية التوترات الأمنية تم تغيير مسار حركة الطائرات التي هبطت في مطار بن جوريون".

وكانت فصائل فلسطينية في قطاع غزة توعدت بالرد في حال الاعتداء على فلسطينيين على خلفية السماح بمسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس الشرقية.

وقبل ساعات قليلة من موعد وصول المسيرة أغلقت الشرطة الإسرائيلية بالكامل منطقة باب العامود ومنعت الفلسطينيين من الوجود فيها.

وستجري رقصة الأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود، وهو أهم باب للبلدة القديمة بالقدس الشرقية.

وبدت الساحة خالية تماما من الفلسطينيين باستثناء عدد من الصحفيين.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 فلسطينيين خلال إخلاء منطقة باب العامود.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية طوقا مشددا على منطقة المسيرة حيث تم الإعلان عن نشر أكثر 2000 شرطي في محيط البلدة القديمة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 5 فلسطينيين أصيبوا في مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بينهم 3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وإصابة نتيجة بشظايا قنبلة صوت وإصابة نتيجة الضرب.

وقال النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، في مؤتمر للنواب العرب في باب العامود، إن "القضيّة هي هيمنة واعتداء.. نقول وبأعلى صوت، وليسمع الجميع، العلم الشرعي الوحيد في باب العامود وفي القدس الشريف هو العلم الفلسطيني، أما العلم الإسرائيلي فهو رمز للاحتلال".

ورقصة الأعلام هي رقصة يتم خلالها التلويح بأعداد كبيرة من الأعلام الإسرائيلية.