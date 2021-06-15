10 قتلى بهجوم إرهابي استهدف الجيش الصومالي

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب أكثر من 20 في هجوم انتحاري استهدف معسكرا للجيش الصومالي.
وقال قائد الجيش الصومالي اللواء أودوا يوسف راجي، لمحطة إذاعية محلية، الثلاثاء، إن القتلى كانوا يأملون في الالتحاق بالجيش والحصول على تدريب عسكري".
وأضاف راجي أن الهجوم استهدف معسكر "ديج أبادان" العسكري.
بدوره، قال ضابط الشرطة الصومالية علي حسن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عدد القتلى أعلى حيث قتل 18 شخصا وأصيب نحو 30 آخرين.
ومؤخرا، وقع تفجير انتحاري، في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من القتلى والجرحى.
بيد أن حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تنفذ هجمات بين الحين والآخر، تستهدف قوات الأمن والمدنيين في الصومال.
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