إيران وكورونا.. بيان أمريكي أوروبي مشترك حول القضايا الخارجية

أعرب بيان أمريكي أوروبي مشترك، عن القلق البالغ من الخطوات الإيرانية التي تنتهك بنود الاتفاق النووي.

وأكد بيان مشترك حول اجتماع قمة بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الأمريكي جو بايدن، العمل بكل قوة من أجل التصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل.



وأوضح البيان، مواصلة تعزيز التعاون بشأن استخدام العقوبات لتحقيق الأهداف المشتركة في قضايا السياسة الخارجية والأمن.

وفيما يخص جائحة كورونا، أشار البيان، إلى الاتفاق على العمل من أجل إنهاء جائحة كورونا وتعزيز النمو الأخضر والتعاون التجاري وبناء عالم أكثر أمنا.

وأكد البيان الأمريكي الأوروبي المشترك، على سعي القمة إلى تطعيم ثلثي سكان العالم ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام المقبل.