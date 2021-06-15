مباحثات مصرية أمريكية لتعزيز التعاون العسكري

أجرت مصر والولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، والفريق أول كينيث ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب، في بيان، إن "اللقاء تناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين".





وأعرب وزير الدفاع المصري عن "اعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط بين القوات المسلحة فى كل من مصر وأمريكا، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكري".

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية .

وفى سياق متصل، التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكينزى، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

وحضر اللقاء عددا من كبار قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة .