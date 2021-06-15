تمديد عمل بعثة "يونيتامس" بالسودان عاما إضافيا

كشف رئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس، الثلاثاء، عن تمديد الأمم المتحدة في جلستها يوم 3 يونيو/حزيران 2021 تفويض بعثة اليونيتامس لعام آخر

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، بمقر البعثة حول عدد من القضايا المرتبطة بعملها.



وقال بيرتس، إنه "ستواصل يونيتامس في نفس الأهداف الاستراتيجية حتى نهاية الفترة الانتقالية" لتنفيذ التفويض المتمثل في المساعدة على عملية الانتقال السياسي في السودان.

وأشار إلى دعم البعثة لاتفاق السلام، والمساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين، وحشد الموارد الاقتصادية للسودان.

وقال فولكر بيرتس إن عملية السلام في السودان تحتاج لدعم مادي خارجي.

وأضاف :"سافرت إلى باريس وبعض الدول الأوروبية، كما سنسافر إلى دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية من أجل حشد الدعم لمساعدة السودان لبناء السلام".



وكشف عن أنه حصل على بعض التقدم الملحوظ المرتبط بقرب إعفاء السودان من الديون المتراكمة.

وأضاف "بيرتس" أن وساطة دولة جنوب السودان تلعب دورا فاعلا للوصول إلى سلام بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.

ووعد باستمرار الوساطة وبعثة يونيتامس في تقريب المواقف للوصول إلى اتفاق حول القضايا المختلفة من أجل الوصول لاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أنه سيعمل على تحقيق أهداف الفترة الانتقالية وإنهاء معاناة الحرب والصراعات ونزع فتيل الأزمة في إقليم دارفور والعمل على المصالحات ووقف النزاع القبلي.