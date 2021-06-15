ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. تحظى السيارات الرودستر بمكانة متفردة في عالم السيارات؛ حيث تمنح هذه السيارات المكشوفة لقائدها فرصة الانطلاق بحرية خلال فصل الصيف. كشفت شركة مانهارت النقاب عن نسختيها MH3 600 وMH4 600 المعتمدتين على سيارتي بي إم دبليو M3 وM4 (السيارة الشبابية الأكثر رواجا). يحتدم التنافس والسباق بين شركات السيارات حول العالم، في اقتحام عالم السيارات الطائرة والقدرة على التشغيل التجاري لها في أقرب وقت أدت أزمة نقص أشباه الموصلات إلى تعطل قطاعات المصنع الرئيسي لشركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات في مدينة فولفسبورج.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. الموديلات الطائرة و أزمة فولكسفاجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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