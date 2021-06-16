موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. تحالف أمريكا وأوروبا وقفزة النفط

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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء بما سماه "الانفراجة الكبرى" في نزاع تجاري بين شركتي بوينج وإيرباص لتصنيع الطائرات.

احتفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأكثر من 100 مليون ساعة عمل آمنة تماما على مدار 4 سنوات في محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

واصلت أسعار العملات المشفرة الارتفاع، خلال تعاملات الثلاثاء 15 يونيو، وتباينت قيمة الصعود من عملة لأخرى.



أنهت أسعار النفط، تعاملات الثلاثاء على ارتفاع 2% وهو أعلى مستوياتها في أكثر من عامين بدعم من توقعات بتعافي سريع على الطلب.

تدخل الخلافات القائمة بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن الإعانات غير القانونية الممنوحة لمجموعتي إيرباص وبوينج، مرحلة جديدة من التفاهم، مع وضع قواعد محددة لدعم شركات الطيران في المستقبل.



اختلف مسؤولو بنك "جي بي مورجان" مع إدارة الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي بشأن المدى المتوقع لفترة ارتفاع معدلات التضخم الأمريكي.

قالت مجموعة إيني الإيطالية العملاقة، اليوم الثلاثاء إن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر للغاز في مصر بدون تغيير.



منذ 7 عقود بدأ العراق مشروعه للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والآن وصل إلى نقطة الصفر.. ما الذي حدث لحلم تحول إلى كابوس في 69 عاما؟

في الوقت الذي أحدثت فيه الصين ثورة صناعية منذ تسعينيات القرن الماضي لتنافس على ريادة العالم اقتصاديا، فإن الطبيعة قد تعوقها مستقبلا.

هوى سهم شركة "كوكاكولا" الأمريكية، الثلاثاء، بعد تعليق ساخر من لاعب المنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو.

نشر الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، تفيد بأنه قرر بيع آخر منزل يملكه ويسكن بالإيجار.