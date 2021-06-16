أعلنت السلطات العراقية، مساء الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين، إحداهما كانت تحمل متفجرات جنوب العاصمة بغداد.
وأصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانا حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، على نسخة منه، جاء فيه: إن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، مشيرة إلى أن إسقاطها تم في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد جنوب العاصمة".
وتابعت:" وبعد ذلك بقليل نجحت القوات في إسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد، مشيرا إلى إسقاطها تم في قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني أن "مقذوفاً سقط من طائرة مسيرة، بدون أي تدخل ضمن معسكر الرشيد عند ساحة متروكة.
ويشهد العراق منذ أبريل/ نيسان الماضي، هجمات بطائرات مسيرة تحمل مقذوفات متفجرة، تستهدف مواقع تستضيف قوات أمريكية في العراق، تتجه أصابع الإتهام فيها للمليشيات المسلحة التي تدعمها إيران.
ويعد دخول طائرات "الدرون"، في مهاجمة المقار والقواعد العسكرية تحولاً خطيراً في طبيعة المواجهة التي تستخدمها تلك المليشيات في استهداف المصالح الأمريكية في العراق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يسقط مسيرتين جنوبي بغداد إحداهما "مفخخة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.