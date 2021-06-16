أول قمة بين بايدن وبوتين.. متى تبدأ؟

أعلن البيت الأبيض،الأربعاء، أن اجتماع الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي بجنيف سيبدأ في الساعة (13:35 بالتوقيت المحلي، 14:35 بتوقيت موسكو).

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن الاجتماع الموسع بمشاركة الوفود في الساعة سيبدأ في (15:55 بتوقيت موسكو، وفي الساعة 17:40 تبدأ الجولة الثانية لهذا الاجتماع".



ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان بوتين وبايدن في العاصمة السويسرية، جنيف، في فيلا "لاغرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية.

وفقًا للجدول الزمني، سيعقد بايدن مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم، لكن الوقت المحدد غير معروف.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أفاد في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تستمر القمة ما بين أربع وخمس ساعات، مع فترات راحة وتغيير في الأماكن.

ووصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات إلى جينيف، على رأس وفد أمريكي رفيع بهدف عقد القمة مع نظيره الروسي.

وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية توترا جراء اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل بالانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى مسؤولياتها عن سلسلة عن الهجمات السبيرانية ضد وكالات حكومية وشركات خاصة.

وكان بايدن هدد بأنه سيحدّد للرئيس الروسي خلال لقائهما المرتقب ما هي "خطوطه الحمراء".



وقال خلال مؤتمر صحافي في ختام قمّة حلف شمال الأطلسي في بروكسل "لا نسعى إلى نزاع مع روسيا، لكنّنا سنردّ إذا واصلت روسيا أنشطتها".

وأضاف أن بلاده سترد بحزم على أي تصرف عدائي قادم من روسيا فيما أشار إلى أن واشنطن لا تريد أن تفتح صراعاً مع موسكو، بل إن هناك الكثير من القضايا والملفات التي يمكن للبلدين أن تتعاونا في حلها من بينها الأزمة في ليبيا، وملف إعادة إعمار سوريا، والتغير المناخي وغيرها.

وحول ما يتوقّعه تحديداً من قمة جنيف، لم يشأ بايدن إعطاء جواب صريح، مشدّداً على أنّه لا يريد كشف استراتيجيته مسبقاً أمام "صحافيي العالم أجمع".

لكنّه أعرب عن أمله بأن يطرأ تغيير على نهج سيّد الكرملين.

وتوقع مسؤول بارز من إدارة بايدن عدم تحقيق نتائج كبيرة من أول قمة لبايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.