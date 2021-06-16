انسحاب مرشح إصلاحي من سباق الانتخابات الإيرانية

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأربعاء، انسحاب المرشح الإصلاحي "محسن مهر علي زاده"، من سباق الانتخابات الرئاسية.

وأفادت الوكالة الرسمية الإيرانية الحكومية "إيرنا"، بأن "المرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده، بعث برسالة إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، يبلغه عن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية".



ولم تعلن الحملة الانتخابات للمرشح الإصلاحي بعد عن موقفها بشأن ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بشأن انسحابه.

ولم يوضح المرشح الإصلاحي ،البالغ من العمر 65 عاماً، سبب انسحابه من سباق الانتخابات، لكن تقارير إخبارية أفادت في وقت سابق أن انسحاب محسن مهر علي زاده سيكون لصالح المرشح المعتدل والمدعوم من الإصلاحيين "عبد الناصر همتي".

ومن جانبه، أكد علي رضا تاجر نيا، المتحدث باسم الحملة الانتخابات للمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده، لوكالة "مهر"، انسحابه المرشح من سباق الانتخابات، مضيفاً "سيتم إصدار بيان رسمي بشأن ذلك قريباً".





ومحسن مهر علي زاده كان محافظًا لخراسان ما بين عامي 1997 و2001 ومحافظًا لأصفهان ما بين عامي 2017 و2018، ونائبًا لرئيس الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي ما بين عامي 2001 و2005.

وبذلك يكون محسن مهر علي زاده أول مرشح يعلن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، التي ستنحصر بين ستة مرشحين، خمسة من التيار المتشدد وواحد مدعوم من الإصلاحيين.

والمرشحون المتشددون "ابراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي، وعبد الناصر همتي "إصلاحي".

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية باعتبارها اللجنة المشرفة على إقامة الانتخابات، أن 59 مليون إيراني يحق لهم التصويت بهذه الانتخابات.