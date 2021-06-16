أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، الأربعاء 16 يونيو/حزيران 2021، مستهل تعاملات البنوك، والسوق السوداء.

وارتفع سعر اليورو في البنك المركزي الجزائري إلى 162.40 دينار للشراء، و162.47 للبيع، مقابل نحو 162.09 دينار للشراء، و162.16 للبيع، الثلاثاء.

بينما تراجع متوسط العملة الأوروبية، في السوق "السوداء"، إلى 218.15 دينار للشراء، و 220.58 للبيع، مقابل 218.19 دينار للشراء، و 220.61 للبيع، أمس.

وتخطط الحكومة الجزائرية لرفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى 5 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري كمرحلة أولى، وتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الأساسي لخزينة الدولة بنحو 97%.



النقد الأجنبي

ويضغط رجال أعمال وتكتلات تجارية على الحكومة الجزائرية، من أجل توسيع قائمة الدول التي سمحت بعودة الرحلات منها وإليها، لتشمل القارة الآسيوية خصوصاً الصين، الشريك التجاري الأول للجزائر، والمصدر الأول للسلع، والمواد الأولية، للأسواق المحلية.

ويترقب المستثمرون توسيع قائمة الدول التي ستعود إليها الرحلات الجوية الجزائرية، خصوصاً بعدما اقتصر الفتح الجوي على دول جنوب أوروبا.

ونجحت الصين عام 2014، في إزاحة فرنسا شريك الجزائر التاريخي والتقليدي، عن رأس قائمة مصدري السلع والخدمات للبلاد، بمعدل تصدير بلغ 8.2 مليارات دولار عام 2019، بحسب أرقام الجمارك الجزائرية.

الدولار والإسترليني

وانخفض سعر صرف الدولار في البنك المركزي الجزائري، إلى 133.75 دينار للشراء، 133.76دينار للبيع، مقابل نحو 133.90 دينار للشراء، 133.91دينار للبيع، أمس.

بينما استقر متوسط سعر صرف العملة الأمريكية، في السوق السوداء، عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي، إلى 188.78 دينار للشراء، و 188.85 دينار للبيع، مقابل 189.25 دينار للشراء، و189.35 دينار للبيع.

كما انخفض سعر العملة البريطانية، في السوق" السوداء" إلى 253.30 دينار للشراء، و 256.12 دينار للبيع، مقابل نحو 253.93 دينار للشراء، و 256.76 دينار للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي الجزائري، إلى 36.41 دينار للشراء، و 36.42 دينار للبيع، مقابل 36.44 دينار للشراء، و 36.46 دينار للبيع.

بينما استقرت العملة الإماراتية، في السوق "السوداء"، عند 49 دينارا للشراء، و 49.55 دينار للبيع.

وانخفض سعر الريال السعودي، في البنك المركزي، إلى 35.663 دينار للشراء، و 35.669 دينار للبيع، مقابل 35.703 دينار للشراء، و 35.709 دينار للبيع.

لكن العملة السعودية، استقرت في السوق السوداء، عند 48 دينارا للشراء، و 48.53 دينار للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، مسجلا 443.91 دينار للشراء، و445.14 دينار للبيع، مقابل 444.41 دينار للشراء، و 445.65 دينار للبيع.

بينما ارتفع سعر العملة الكويتية بالسوق السوداء إلى 598.27 دينار للشراء، و604.91 دينار للبيع، مقابل 598.17 دينار للشراء، و604.82 دينار للبيع، أمس.