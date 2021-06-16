تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021

تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام الجنيه الإسترليني، بينما انخفض أمام الدولار الأمريكي، فيما استقر أمام الدرهم الإماراتي، والريال السعودي.

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى 18.88 جنيه للشراء و19.01 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.81 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر صرف الجنيه المصري، مستقر نسبيا خلال الفترة الماضية، بدعم من استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، المتواصل منذ يونيو/حزيران الماضي.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، في المصرف العربي الدولي.

بينما جاء أقل سعر لليورو في مصر، في بنك مصر إيران للتنمية، عند 18.85 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.85 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

إنتاج حقل "ظهر" المصري

قالت مجموعة إيني الإيطالية العملاقة، الثلاثاء، إن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر للغاز في مصر بدون تغيير.

جاء تعليق إيني على خلفية تقارير صحفية قالت إن الطاقة الإنتاجية للحقل العملاق غير مستدامة بسبب مشاكل تتعلق بضغط المياه.

وقال متحدث باسم إيني: "تؤكد إيني أن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر للغاز تبقى بدون تغيير عند 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا."

وحقل ظهر المصري، يوجد على بعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد في مياه البحر المتوسط، واكتشفته شركة إيني الإيطالية العملاقة، ويحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وفقا للتقديرات، وهو أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق في البحر المتوسط.

أسعار الدولار والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر لدي البنك المركزي المصري، اليوم

الأربعاء، إلى نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.698 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، أمس.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.93 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.02 جنيها للشراء و22.17 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند 4.159 جنيه للشراء و4.186 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.78 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.77 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، أمس.