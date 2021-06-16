البواردي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن

التقى محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، الأربعاء، روبرت هاروارد، الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، استقبل في مكتبه، الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن" لمنطقة الشرق الأوسط، بحضور وكيل وزاره الدفاع و كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وركزت المناقشات خلال الاجتماع على آخر التطورات التكنولوجية في مجال صناعة الطيران والدفاع، وسلطت الضوء على التعاون المستمر بين الجانبين.

كما تلقى محمد بن أحمد البواردي، إيجازاً حول جهود التوطين وتنمية رأس المال البشري التي تقوم بها شركة لوكهيد مارتن لزيادة عدد المهندسين الإماراتيين ذوي المهارات العالية في مجال الطيران والدفاع وتطوير البرمجيات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أكد هاروارد مجدداً التزام شركة لوكهيد مارتن بتدريب وتوجيه المهندسين الإماراتيين الشباب كعناصر حيوية لمستقبل صناعة الدفاع، لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تأهيل كوادر إماراتية تقوم بتصميم واختبار وتشغيل وصيانة جميع الأنظمة المتطورة التي تدعمها شركة لوكهيد في مقرها بأبوظبي.