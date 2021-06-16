سلام السودان.. حمديتي يكشف توقيت تشكيل "القوات المشتركة "

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، صدور قرارات هامة حول تأسيس القوات المشتركة لحفظ السلام خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر وفق اتفاقيات السلام بين فرقاء السودان، تأسيس قوات مشتركة لحفظ السلام في البلاد مكونة من القوات النظامية وشركاء العملية السلمية.

وشرح حميدتي خلال لقاء بالقصر الجمهوري الأربعاء، مع وفد البعثة الأممية برئاسة فولكر بيرتس، مسار تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان.

وأشاد حميدتي خلال اللقاء بـ"التواصل المستمر الذي تقوم به البعثة مع الحكومة".

كما أعرب نائب رئيس مجلس السيادة، ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، عن شكر السودان وتقديره للدعم الكبير الذي يجده من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس).

من جانبه، قال فولكر بيرتس في تصريحات صحفية إن "اللقاء تناول عدداً من القضايا العالقة منها تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".

وقال المسؤول الأممي إن حميدتي أبلغه أن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، ستصدر قرارات هامة خلال الأيام المقبلة متعلقة بتأسيس القوات المشتركة لحفظ السلام".

ولفت رئيس البعثة إلى أن تلك القرارات سَتَلقى اهتماماً كبيراً من المجتمع الدولي الذي يراقب تطورات الأوضاع في السودان خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق سلام جوبا.

وكان عدد من أطراف العملية السلمية انتقدوا في وقت سابق، عدم تشكيل القوات المشتركة لحفظ السلام حتى اليوم، فضلا عن تباطؤ في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا، والذي نص على دمج قوات الحركات المسلحة في القوات النظامية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة منضوية تحت "الجبهة الثورية"، اتفاق سلام في جوبا، لحل عقود من الصراعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.