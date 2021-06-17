ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. أطلقت شركة "جوجل" مزايا جديدة لهواتف "أندرويد" خلال هذا الصيف، والتي أضيفت فعليا لهواتف "بيكسل". بعد سلسلة من الأخطاء الكارثية، تعود لعبة "سايبربانك 2077" إلى عشاقها عبر متجر "بلايستيشن"، بينما أسدت سوني نصائح ومحاذير للاعبين.

بحسب مؤشر المركز الإقليمي لمعلومات شبكة الإنترنت في آسيا والمحيط الهادي (APNIC). يزداد الطلب على سماعات البلوتوث اللاسلكية خلال فصل الصيف، لذلك ثمة 4 نصائح مهمة يجب مراعاتها عند الشراء.

بدأت شركة "إيكيا" عملاق الأثاث الأوروبي، تنفيذ خططها لإنتاج مكبرات صوت، تتوافق بشكل طبيعي مع ديكور المنزل. شهدت دبي إطلاق أول تطبيق إلكتروني للعقارات في الإمارات، يجمع المطورين العقاريين والراغبين في الشراء والمعلنين عن العقارات. تسريب نشره موقع بايدو الصيني، كشف عن نظام التشغيل الجديد "windows 11" من شركة مايكروسوفت عبر الإنترنت.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. أكبر تحديث لأندرويد وتسريب ويندوز 11 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.