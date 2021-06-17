بالصور.. "المهدي المنتظر" يجوب شوارع إيران قبل الانتخابات

اعتقلت الشرطة الإيرانية، شخصا كان يمتطي حصانا ويشهر سيفه في أحد الشوارع الرئيسية بمحافظة أصفهان، زاعما أنه "المهدي المنتظر".
وتعود الواقعة إلى أمس الأربعاء، حين نزل إيراني إلى أحد الشوارع الرئيسية في محافظة أصفهان وسط البلاد، مدعيا أنه "الإمام المهدي" الذي يعتقد الشيعة باختفائه منذ أكثر من ألف سنة، وظهوره في آخر الزمان.
وذكر قائد قوات الشرطة في أصفهان، العقيد جواد درستكار، في حديث صحفي، تابعته مراسلة "دوت الخليج الإخبارية"، الخميس، "إن الفارس الذي كان يحمل سيفا في شارع الجيش في أصفهان صباح أمس، تسبب في إثارة الخوف والذعر بين الناس، واعتقل بجهود قوات الشرطة".
وأضاف درستكار في حديث لوكالة أنباء "إيمنا" المحلية، أن "هذا الشخص ألحق أضراراً بعدد من السيارات بسيفه، وأن قضيته يتم التحقيق فيها من قبل القضاء".
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الإيرانية اعتقال شخص يدعي أنه "الإمام المهدي".
وفي فبراير/ شباط 2017، اعتقلت الشرطة رجلاً يدّعي أنه "المهدي" في مدينة دماوند التابعة لمحافظة البرز شمالي إيران، بعدما طالب الناس بمبايعته في أحد المساجد. كما اعتقلت قوات الأمن في فبراير/ شباط من العام الماضي، بمدينة معشور بمحافظة خوزستان جنوبي البلاد، شخصاً يدعي أيضا أنه "الإمام المهدي".
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