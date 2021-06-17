السيستاني ينفي دعم أي مرشح في انتخابات إيران

نفى مكتب المرجع الشيعي في العراق، آية الله علي السيستاني، الخميس، ما تردد عن دعمه لمرشح في الانتخابات الإيرانية المقررة غدا الجمعة.

وذكر بيان لمكتب السيستاني في مدينة قم الإيرانية، أن "ما تداوله نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي عن دعم مرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، مزاعم وأكاذيب لا صحة لها".



وعادة ما يميل جواد الشهرستاني ممثل السيستاني وصهره الذي يشرف على أنشطة مؤسسات المرجع الشيعي بالعالم، إلى التيار الإصلاحي والمعتدل في إيران.



والمرجع السيستاني على خلاف مع المرشد الإيراني علي خامنئي فيما يتعلق بمبدأ ولاية الفقيه، وتولي رجال الدين مناصب سياسية وحكومية.

وهناك مرشح واحد للتيار المعتدل والإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، هو عبد الناصر همتي، الذي يواجه 3 مرشحين من التيار المتشدد، أبرزهم مرشح المرشد، إبراهيم رئيسي.

ويرى مراقبون أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية مجهزة منذ البداية لفوز إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الحالي.

ويحق لنحو 59 مليون ايراني المشاركة بالانتخابات، يوم غد الجمعة، وسط توقعات بنسب مشاركة متراجعة لا تزيد عن 40%.