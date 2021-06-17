تونس بلا خبز لمدة 3 أيام

تبدو تونس على مشارف أزمة كبيرة تتعلق باحتمالية عدم توافر الخبز للمواطنين لمدة 3 أيام متتالية.

واليوم الخميس، أطلقت الغرفة الوطنية للمخابز في تونس إضرابا عاما لمدة 3 أيام في جميع المحافظات التونسية.

والإضراب يأتي احتجاجا على رفض السلط (وزارة التجارة) الاستجابة لمطالب العاملين في قطاع المخابز والمتمثلة بالأساس في صرف مستحقاتهم لدى الدولة وتطبيق القانون المنظم لهذا النشاط.

وقال محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة لمنظمة أرباب العمل، أن الإضراب انطلق في البداية في محافظة صفاقس الجنوبية لمدة 3 أيام من 14 يونيو/ حزيران الجاري إلى 16 من الشهر نفسه دون أن يتصل بهم أي مسؤول لحلحلة المشكل.

وأوضح أن التصعيد يتضمن انضمام بقية المحافظات للإضراب والمطالبة بذات المطالب.

كما عبر بوعنان في تصريحات لـ"دوت الخليج الاخبارية" عن تمسكه بإلغاء المرسوم الصادر سنة 2020 والمتعلّق بالاحتكار وبالمواد المدعمة والتقيد بالقانون 36 لسنة 2015 للمنافسة والأسعار.

كما أعلن تمسكه بالقرار الوزاري الصادر في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني والمتعلق بالحد من تفشي المخابز غير المصنفة والتي تبيع جميع أنواع الخبز.

شروط تعليق الإضراب

وفي تصريحات لوسائل إعلامة محلية، قال بوعنان إن الغرفة مستعدة لتعليق الإضراب حال التوصّل إلى نتائج إيجابية مع وزارة التجارة.

وأضاف في تصريح لإذاعة "الديوان" أنه حتى صباح اليوم لم تتم دعوتهم للتفاوض من قبل وزارة التجارة.

وأشار إلى أن الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز ستدرس بعد انتهاء الإضراب اتخاذ كافة الأشكال التصعيدية المناسبة في مواجهة التجاهل الحكومي.