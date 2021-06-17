تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 17 يونيو 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 17 يونيو 2021، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، فيما انخفض أمام الجنيه الإسترليني.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.91 جنيه للشراء، و 19.03 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.88 جنيه للشراء، و 195.01 جنيه للبيع، أمس.

وظل متوسط سعر صرف الجنيه المصري مستقرا نسبيا خلال الفترة الماضية، بدعم من استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، المتواصل منذ يونيو/حزيران الماضي.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، في المصرف العربي الدولي.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.71 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لليورو في مصر.

توقعات أسعار الفائدة

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري سيبقي على الأرجح على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه غدا الخميس إذ يكبح ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم المحلي أي ضغوط من أجل الخفض.

ويعتقد جميع المحللين الذين شملهم الاستطلاع، وعددهم 18، أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وسعر الإقراض عند 9.25% والإيداع عند 8.25% منذ نوفمبر تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى لهما منذ يوليو تموز 2014.

وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني بعد أن قلصها بمقدار 300 نقطة في مارس آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.599 جنيه للشراء، و15.698 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22.02 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.93 جنيها للشراء، و22.07 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند 4.159 جنيه للشراء و4.186 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتى، 51.77 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.78 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، أمس.