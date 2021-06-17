قتيلان في إطلاق نار غربي ألمانيا

قتل شخصان في إطلاق نار، ظهر الخميس، في مدينة إسبيلكامب في ولاية شمال الراين وستفاليا، غربي ألمانيا.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن الشرطة أن شخصين قتلا في إطلاق نار في إسبيلكامب، ظهر اليوم.

فيما نقلت إذاعة غرب ألمانيا عن متحدث باسم الشرطة قوله إن رجلا وامرأة قتلا بالرصاص، في موقعين مختلفين.

وأوضح "قتل المجني عليه الأول أمام بناية سكنية، فيما قتل الثاني في شارع جانبي قريب من المبنى".

وعلى الفور، طوقت القوات الخاصة بالشرطة الألمانية موقع الحادث، وعلقت حركة المرور.



وذكرت الشرطة أن الجاني لا يزال هاربا ومسلحا، فيما لم تتضح بعد خلفية الجريمة.

ووقع إطلاق النار في وسط مدينة إسبيلكامب، وهي مدينة يسكنها 25 ألف شخص في ولاية شمال الراين وستفاليا.