تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 17 يونيو 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 17 يونيو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.159 جنيه للشراء و 4.186 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال



ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.16 جنيه في 4 بنوك، هي المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.148 جنيه للشراء، و4.181 جنيه للبيع.

إنتاج حقل "ظهر" المصري

وقالت مجموعة إيني الإيطالية العملاقة، الثلاثاء، إن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر للغاز في مصر بدون تغيير.

جاء تعليق إيني على خلفية تقارير صحفية قالت إن الطاقة الإنتاجية للحقل العملاق غير مستدامة بسبب مشاكل تتعلق بضغط المياه.

وقال متحدث باسم إيني: "تؤكد إيني أن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر للغاز تبقى بدون تغيير عند 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا."

وحقل ظهر المصري، يوجد على بعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد في مياه البحر المتوسط، واكتشفته شركة إيني الإيطالية العملاقة، ويحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وفقا للتقديرات، وهو أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق في البحر المتوسط.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.599 جنيه للشراء، و 15.698 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، ، إلى نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.88 جنيه للشراء، و195.01 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22.02 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.93 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتى، نحو 51.77 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.78 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، أمس.