روحاني يدعم همتي في انتخابات إيران

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، دعمه للمرشح المعتدل المدعوم من الإصلاحيين، عبد الناصر همتي في الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة.

ووصف روحاني في كلمة خلال افتتاح عدد من المشاريع التابعة لوزارة الصحة وبلدية طهران، الليلة التي تسبق إجراء الانتخابات بأنها تشبه "ليلة القدر" في شهر رمضان، على حد زعمه.



وقال "من المهم جدًا أن نقوم جميعًا بواجبنا غدًا ونذهب إلى صناديق الاقتراع"، مضيفاً "قد تكون هناك شكاوى في أذهان الناخبين، ولا ينبغي أن ننظر في هذه الشكاوى غدًا".



وألمح روحاني لدعمه همتي بالقول: "ربما يرى الناخب أن الشخص المرشح الذي يريده غير موجود ضمن المرشحين، ولكن على أي حال يجب التصويت إلى شخص أقرب إليه في التوجهات".



واستبعد مجلس صيانة الدستور، جميع مرشحي التيار الإصلاحي والمعتدلين من سباق الانتخابات الرئاسية في أوارها مايو أيار الماضي.



وسمح المجلس الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي، لاثنين من المرشحين الإصلاحيين، هما محسن مهر علي زاده، وعبد الناصر همتي، وأعلن الأول سحب ترشحه أمس لصالح همتي.



وفي معسكر التيار المتشدد، يوجد ثلاثة مرشحين أبرزهم إبراهيم رئيسي الذي يعد مرشح النظام والأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية.



وهمتي هو رئيس البنك المركزي في حكومة الرئيس حسن روحاني.