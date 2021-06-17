السيسي: موقفنا ثابت من دعم أمن واستقرار السعودية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن موقف مصر ثابت في دعم أمن واستقرار السعودية الذي يعتبر جزء من الأمن القومي للبلاد.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس المصري أكد على ما يجمع بين مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذي يعتبر جزء من أمن مصر القومي.

وشدد السيسي على الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه؛ ثمن الدكتور ماجد القصبي دور مصر المحوري بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.