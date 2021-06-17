البحرين وبريطانيا.. مباحثات لتطوير العلاقات وتعزيز أمن المنطقة

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، أن العلاقات مع بريطانيا مستمرة في تطورها نحو شراكات أكثر تقدمًا.

جاء ذلك خلال استقبال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ولي العهد البحريني بمقر رئاسة الوزراء البريطانية، حيث تناول اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البحرين والمملكة المتحدة وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بينهما بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز أمن المنطقة والوصول للأهداف المنشودة.



وقال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إن الشراكة الثنائية بين البلدين تشكل قاعدة صلبة ترتكز عليها كل الجهود التي تصب في فتح آفاقٍ أرحب لتنمية العلاقات الوطيدة على كافة الأصعدة بما يعكس تطلعات البلدين.

وأشاد بتميّز العلاقات التاريخية مع المملكة المتحدة ودورها الاستراتيجي والحيوي في حفظ أمن واستقرار المنطقة، وأهمية مواصلة تنمية المسارات المتميزة بناءً على ما تحقق من إنجازات أساسها التعاون والتنسيق القائم على قيم ومبادئ مشتركة تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين البحرين والمملكة المتحدة ضمن مجالات التعاون الدولي المشترك لمواجهة فيروس كورونا.

وأعرب ولي العهد البحريني عن تمنياته بالنجاح للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) الذي تستضيفه المملكة المتحدة في نوفمبر القادم، مؤكداً دعم مملكة البحرين لكل جهد يستهدف تعزيز التعاون الدولي لحماية البيئة على كافة المستويات.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن شكره وتقديره لولي العهد على ما يوليه من حرصٍ على تنامي مسارات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يشكل امتدادًا للعلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين.