أسعار الذهب في العراق اليوم الخميس 17 يونيو 2021

تراجعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 17 يونيو/حزيران 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، مسجلا 83300 دينار (57.04 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالاسواق) في تعاملات مساء الخميس، إلى 72889 دينارا (49.91 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 62476 دينارا (42.78 دولار)، مقابل نحو 65551 دينارا (44.88 دولار)، في إغلاق تعاملات الأربعاء.

الذهب الاقتصادي

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 48592 دينارا ( 33.27 دولار)، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل 41650 دينارا (28.52 دولار).

السعر العالمي

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس، بعد أن أشار المركزي الأمريكي إلي أنه قد يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي) الأمريكي، أمس إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1782.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش، وذلك بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 5 مايو/أيار الماضي عند 1775.40 دولار للأوقية.

وحسب رويترز، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.9% إلى 1788.30 دولار.

وأدى الإعلان إلى ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في شهرين، وقفزة في عوائد السندات، وهو ما زاد من الضغوط على الذهب.

وترفع زيادة عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.