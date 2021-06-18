موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. طائرة سوني وذكاء فيسبوك وهاتف نوكيا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. تعرضت مجموعة من شركات الطيران الأمريكية والأسترالية وبنوك وشركات اتصالات مثل تيك توك إلى عطل مفاجئ في الإنترنت صباح الخميس. تطور شركة فيسبوك طريقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من شأنها كشف عمليات "التزييف العميق" ("ديب فايك") للمساعدة في تحديد مصدرها. بهدف تلبية متطلبات المصورين المحترفين، أعلنت شركة سوني عن إطلاق طائرة الدرون Airpeak S1 الجديدة أطلقت شركة نوكيا هاتفها الذكي C20 Plus الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة الأساسية، بسعر يبلغ نحو 89 يورو. أطلقت مجموعة سبوتيفاي السويدية منصة للمحادثات الصوتية الإلكترونية بميزات شبيهة بالموجودة في تطبيق "كلوب هاوس". قال الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" إن قوانين أوروبية مقترحة لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى تهدّد بتقويض أمن هاتف آيفون. تعرضت عدة مواقع إلكترونية لشركات الطيران بالولايات المتحدة والمصارف بأستراليا لانقطاع في خدماتها الإلكترونية صباح اليوم الخميس.

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