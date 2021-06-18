صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة مساء اليوم الخميس، في إشارة إلى إمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع..

ويأتي ذلك بعد قصف طائرات إسرائيلية لـ 3 مواقع لحماس في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.



وأفاد مصدر محلي فلسطيني لـ"دوت الخليج الإخبارية" بأن طائرات إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ على الأقل تجاه موقع لحماس في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكر المصدر أن دوي انفجارات كبيرة سمع في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي تطور لاحق، قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعًا آخر في خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقعا ثالثا في منطقة السودانية شمال غربي القطاع.