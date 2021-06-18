موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. صدمة مطارات أوروبا وشروط السفر للكويت

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
توقّعت المطارات الأوروبية، الخميس، أن يستغرق تعافيها المالي من تداعيات أزمة "كوفيد-19" أكثر من 10 سنوات.
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الخميس، عن السماح لغير الكويتيين بالقدوم إلى البلاد بداية من مطلع أغسطس/آب المقبل، ولكن بشروط.
تكثف طيران الإمارات عملياتها عبر العمل على استعادة 90% من شبكة خطوطها لتلبية الطلب القوي على السفر خلال فصل الصيف.
تسيّر شركة مصر للطيران، الخميس 17 يونيو 2021، نحو 71 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.
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