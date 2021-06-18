تحسين العلاقات مع فلسطين.. رسالة واشنطن للحكومة الإسرائيلية

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، الحكومة الإسرائيلية بضرورة تحسين العلاقات الثنائية مع فلسطين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وتناولا "ضرورة تحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بأساليب عملية".
وأضافت الوزارة "تبادلا أيضا الآراء حول فرص تعزيز جهود السلام وكذلك قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك إيران".
وفي وقت سابق مساء الخميس، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، في إشارة إلى إمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.
وللمرة الثانية منذ انتهاء الحرب الخاطفة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الشهر الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي ليل الخميس-الجمعة غارات جوّية على مواقع لحركة حماس في القطاع ردّاً على بالونات حارقة أطلقت منه باتجاه إسرائيل.
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