النزوح يلامس سقفا قياسيا خلال عقد.. و3 دول عربية بالقائمة

كشفت الأمم المتحدة عن عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم، وقالت إنه تضاعف في السنوات العشر الأخيرة.

وأوضحت الأمم المتحدة، الجمعة، أن عدد النازحين في العالم تضاعف ليصل إلى 82,4 مليونا، وهو عدد قياسي رغم جائحة كوفيد-19.



وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال عرض للميول السنوية: "82,4 مليون... سنة تاسعة من الارتفاع المتواصل. هذا بالتحديد ضعف العدد المسجل قبل عشر سنوات".

والعام الماضي، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد النازحين من ديارهم، بما في ذلك نتيجة النزاعات المسلحة والاضطهاد، تجاوز 80 مليون شخص في العالم.

وأشارت المفوضية، في تقرير نشر في جنيف العام الماضي، إلى أنه في بداية عام 2020، كان هناك نحو 79.5 مليون شخص في العالم تركوا ديارهم، نتيجة الاضطهاد والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير، أن هذا العدد يشمل 45.7 مليون نازح داخليا، و29.6 مليون لاجئ و4.2 مليون طالب لجوء.

ونقل التقرير عن الخبراء قولهم إن العنف في العديد من البلدان والمناطق، بما في ذلك سوريا والكونغو الديمقراطية والصومال واليمن، أدى إلى موجات نزوح جديد.

ولفتت المفوضية حينها، إلى أن وباء فيروس كورونا تسبب في صعوبات إضافية للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم. في ذروة الوباء في أبريل/نيسان 2020، أغلقت 168 دولة حدودها كليا أو جزئيا. وخلال ذلك، لم تقدم 90 دولة أي استثناءات لطالبي اللجوء.