أسعار العملات في المغرب اليوم الجمعة 18 يونيو 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات البنوك اليوم الجمعة 18 يونيو 2021.

وارتفع الدرهم المغربي، في تعاملات الجمعة، أمام العملة الأوروبية، والجنيه الإسترليني، فيما تراجع أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

أسعار اليورو والدولار والإسترليني

وواصل سعر صرف اليورو الأوروبي التراجع، مقابل الدرهم المغربي، لدى البنك المركزي المغربي، ليسجل نحو 10.33 درهم للشراء و12.01 درهم للبيع، مقابل نحو 10.39 درهم للشراء و12.07 درهم للبيع، أمس.

كما هبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الدرهم المغربي، إلى نحو 12.08 درهم للشراء، و14.04 درهم للبيع، مقابل نحو 12.09 درهم للشراء، و14.05 درهم للبيع، أمس.

بينما ارتفع سعر الدولار، مقابل الدرهم المغربي، لدى بنك المغرب ( البنك المركزي) إلى نحو 8.64 درهم للشراء، و10.05 درهم للبيع، مقابل نحو 8.56 درهم للشراء، و9.95 درهم للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدرهم المغربي، إلى نحو 2.30 درهم للشراء، و2.68 درهم للبيع، مقابل نحو 2.28 درهم للشراء، و2.65 درهم للبيع، أمس.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدرهم المغربي، إلى نحو 2.35 درهم للشراء، و2.73 درهم مغربي للبيع، مقابل نحو 2.33 درهم للشراء و2.71 درهم مغربي للبيع.

كما واصل سعر الدينار الكويتي في بنك المغرب المركزي، الارتفاع إلى نحو 28.71 درهم للشراء، و 33.37 درهم للبيع، مقابل نحو 28.47 درهم للشراء، و 33.09 درهم للبيع، أمس.

تراجع معدلات الفقر

وكشفت دراسة للمرصد الوطني للتنمية البشرية في المغرب عن التركيبة المجتمعية للبلاد عقب تراجع معدلات الفقر، وتحسين مستوى عيش المغاربة.

وانخفض معدل الفقر في المغرب خلال الفترة بين 2001 و2019 من 20.4% إلى 17.7%.

وعرفت معدلات الفقر المدقع انخفاضاً ملموسا بالمملكة المغربية خلال العشرين عاما الماضية، وذلك بالموازاة مع تحسن شامل على مستوى عيش المغاربة.

وبحسب دراسة أعدها المرصد الوطني للتنمية البشرية حول "دينامية الفقر في المغرب"، فإن معدل الفقر المدقع انخفض بشكل ملحوظ منذ عام 2001 ليمثل 1.2% فقط في 2019.