رئاسيات إيران.. "بلطجة" المتشددين تفجر التوتر بمركز اقتراع

أنصار للتيار المتشدد في إيران رفعوا شعارات ضد مرشح إصلاحي منسحب، في "بلطجة" فجرت التوتر بأحد مراكز الاقتراع بالعاصمة طهران.

وسائل إعلام رسمية إيرانية، ذكرت اليوم الجمعة، أن توترا تفجر في مركز اقتراع بالعاصمة طهران عندما دخل المرشح الإصلاحي المنسحب من سباق الانتخابات، محسن مهر علي زاده، للإدلاء بصوته بالاقتراع.

وقال موقع "سحام نيوز" الإصلاحي، إن "بلطجية النظام والتيار المتشدد في مركز اقتراع بحسينية جماران (منزل مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني)، احتجوا أثناء دخول المرشح الإصلاحي المنسحب محسن مهر علي زاده للإدلاء بصوته".

وأضاف الموقع أن "بلطجية النظام والمتشددين هتفوا ضد محسن مهر علي زاده بالموت بسبب تصريحاته ومواقفه خلال المناظرات التلفزيونية ضد مرشح النظام، المتشدد إبراهيم رئيسي".





وتابعت المصادر أن المحتجين المتشددين رافقوا محسن مهر علي زاده بشعارات ضده إلى باب الخروج من مركز الاقتراع في حسينية جماران التي يقصدها كبار المسؤولين الإيرانيين للادلاء بأصواتهم".

والأربعاء، أعلن المرشح مهر علي زاده انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح المعتدل عبد الناصر همتي.

ودعي نحو 59 مليون إيراني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بدورتها الثالثة عشر والتي تجرى بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات.

ووفق الداخلية الإيرانية، يحق لـ59 مليونا و310 آلاف و307 ناخب التصويت، فيما تبلغ عدد المراكز الانتخابية 66 ألفا و800 مركز انتخابي في عموم إيران.

ويتنافس في السباق 4 مرشحين؛ 3 متشددين أبرزهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي ومرشح معتدل مقرب من الإصلاحيين، وهو عبد الناصر همتي.