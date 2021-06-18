الانتقالي الجنوبي يعلق مشاركته في مشاورات تنفيذ "اتفاق الرياض"

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تعليق مشاركة وفده في مشاورات تنفيذ "اتفاق الرياض".

وجاء موقف الانتقالي الجنوبي على خلفية اختطاف مليشيات الإخوان في محافظة شبوة قيادات المجلس بمحافظة حضرموت.

وحمل المجلس، في بيان، مليشيات الإخوان المسؤولية عما يترتب على هذه الأعمال التي لا تصدر إلا عن عصابات إرهابية.

وأشار البيان إلى أنه تم اقتياد القيادات الجنوبية من الحاجز العسكري بمنطقة الخبية ببئر علي بمحافظة شبوة إلى جهة غير معلومة في تعدِّ صارخ على الحقوق السياسية والمدنية.

وأوضح المجلس الانتقالي، في بيانه، أنه لا يزال مصير الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ونائبه لشؤون منسقية الجامعة الدكتور حسن صالح الغلام العمودي، وعدد من قيادات المجلس بالمحافظة مجهولاً بعد عملية الاختطاف الغادرة التي نفذتها مليشيات الإخوان في محافظة شبوة.



وحمل المجلس الانتقالي مليشيات الإخوان في شبوة المسؤولية الكاملة عن حياة القيادات المختطفة.

والمجلس الانتقالي الجنوبي هو هيئة سياسية تضم غالبية محافظات جنوب وشرق اليمن، ويشارك بنحو 5 حقائب وزارية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بموجب "اتفاق الرياض".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، جرى توقيع اتفاق الرياض، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، ويوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية ضد مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.