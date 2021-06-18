مواجهات بـ"الأقصى".. إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إصابة 3 فلسطينيين برصاص الشرطة الإسرائيلية في مواجهات بباحات المسجد الأقصى.

وقال الهلال الأحمر في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "جرى نقل 3 إصابات للمستشفى بعد مواجهات داخل المسجد الأقصى، بينها إصابتان بالرصاص المطاطي وأخرى بحجر".

ووقعت المواجهات لدى اعتراض الشرطة الإسرائيلية بالقوة مسيرة كانت في طريقها من المسجد الأقصى إلى باب العامود بمدينة القدس.

وفي وقت سابق، دعت مجموعات شبابية إلى وقفة احتجاجا على إساءة نشطاء من اليمين الإسرائيلي للنبي محمد خلال ما سمي بـ"مسيرة الأعلام" يوم الثلاثاء في باب العامود.

وردا على ذلك، دعا الفلسطينيون، أمس الخميس، إلى وقفة في باب العامود قامت الشرطة الإسرائيلية بتفريقها بالقوة ما أدى إلى إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.



وبعيد صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، شارك المئات من الفلسطينيين في وقفة تم خلالها ترديد هتافات "الله أكبر" و" بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

ولكن لدى محاولة المسيرة الخروج من المسجد، هاجمتها عناصر الشرطة الإسرائيلية باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

ورشق المصلون قوات الشرطة الإسرائيلية التي تواجدت في منطقة باب السلسلة بالحجارة، فيما اقتحمت قوات الشرطة المسجد الأقصى ولاحقت الشبان واعتقلت عددا منهم.