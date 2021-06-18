رسميا.. جوتيريس أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا بتعيين الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو جوتيريس، لولاية ثانية في المنصب.

وأكدت المنظمة الدولية، الجمعة، في نيويورك تولي الدبلوماسي البرتغالي، البالغ من العمر 72 عاما المنصب لـ5 سنوات أخرى.

وكان مجلس الأمن الدولي أعرب عن دعمه أوائل الشهر الجاري لسعي جوتيريس لولاية ثانية في منصب الأمين العام، للولاية التي تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني 2022.

ويتولى رئيس الوزراء البرتغال الأسبق الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير/كانون الثاني 2017 ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية والتي تبدأ 2022 إلى 2026.

وأمين عام الأمم المتحدة هو رئيس الأمانة العامة للأمم المتحدة، أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، ويعد الحامل الرسمي لكلمة الأمم المتحدة، وقائدها الفعلي، وهو أعلى منصب في الأمم المتحدة.

وهو عضو في الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة، وعادة ما يكون متحمل هذا المنصب يتحدث بطلاقة الإنجليزية و‌الفرنسية.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن، والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن يمكنهم استخدام الفيتو للاعتراض على مرشح للمنصب.

وفترة المنصب محددة بـ 5 سنوات قابلة للتجديد، وكل من اختير لمنصب الأمين العام شغله لولايتين متتاليتين، بإستثناء بطرس بطرس غالي الذي شغل المنصب لولاية واحدة.