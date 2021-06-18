شرطة السودان تحبط محاولة اقتحام أحد السجون لتهريب نزلاء

أحبطت شرطة السودان الجمعة، محاولة تهريب نزلاء بالسجن القومي بمدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان التي تشهد حرباً منذ سنوات.

وقال المكتب الصحفي للشرطة في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إن "مجموعة مسلحة قامت صباح الجمعة بمحاولة اقتحام السجن القومي بمدينة كادقلي لتهريب نزلاء متهمين في بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي (القتل العمد)".

وأشار البيان إلى أن قوة الشرطة المعنية بتأمين السجن تصدت للمسلحين وتمكنت من صد الهجوم وكلفت المجموعة المعتدية قتيل، بينما قتل أحد النزلاء أثناء المحاولة.

ودفعت شرطة ولاية جنوب كردفان بتعزيزات لإحكام السيطرة والتأمين للسجن والنزلاء، وفق البيان.

وأكد المكتب الصحفي عودة الأحوال إلى طبيعتها، محذراً من هذه "المغامرات التي تخالف القانون"، وأن قوات الشرطة قادرة على إنفاذ القانون والتصدي لمحاولات خرقه.

وتعيش ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادوقلي وهي في الجزء الجنوبي للسودان منذ العام 2011م حرب ضارية بين الحكومة المركزية بالخرطوم والحركة الشعبية شمال، التي ما تزال تسيطر على أجزاء واسعة منها.

لكن منذ إنهاء حكم الرئيس السابق عمر البشير تشهد جنوب كردفان وبقية بقاع السودان وقفاً شاملاً للعدائيات وإطلاق النار بمبادرة من الجيش السوداني وحركات الكفاح التي لم توقع إتفاق السلام، على حدٍ سواء.

ويشجع السلاح المنتشر في الاماكن المضطربة أمنياً بعض المغامرين من المجموعات القبلية إلى محاولة تحرير منسوبيهم الموقوفين في السجون على ذمة جرائم القتل العمد والتهم ذات الأحكام الطويلة.

وسبق أن شهدت ولايات دارفور غربي السودان أحداث مماثلة وتنهي هذه المغامرات دون أن تحقق هدفها في أغلب الأحيان بعد تصدي الشرطة بقوة للمعتدين.