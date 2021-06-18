ماكرون يعود لـ"العناق والتقبيل".. بدأ بـ2 أمام الكاميرات

عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى ممارسة الترحيب الحار المعتاد في بلاده، بالعناق والتقبيل، بعد توقفه لفترة
وظهر ماكرون في مقطع فيديو من قصر الإليزيه، صدر الجمعة، وهو يقوم بمعانقة وتقبيل اثنين من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية في حفل جوقة الشرف.
ومع ذلك، كان الرئيس الفرنسي يضع قناعا أثناء تقبيل المحاربين.
ولطالما حذر الخبراء من هذه الممارسة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وخففت الحكومة من القواعد بسبب تحسن الوضع الوبائي في فرنسا، ومن المقرر أن يتم إلغاء حظر التجول الليلي الذي تم فرضه عندما بدأت أعداد حالات الإصابة في الخروج عن نطاق السيطرة في عطلة نهاية الأسبوع.
ومن المقرر أن يلتقي ماكرون بالمستشارة أنجيلا ميركل في برلين مساء للتحضير لقمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها الأسبوع المقبل في بروكسل.
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