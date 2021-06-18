مسؤول أمريكي يتوقع فشل مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران

توقع مسؤول أمريكي فشل المفاوضات غير المباشرة الجارية حاليا مع إيران بشأن العودة للاتفاق النووي لو استمرت لفترة طويلة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن المسؤول ،الذي رفض الإفصاح عن اسمه، قوله:" إن الولايات المتحدة ترغب في العودة إلى الاتفاق النووي قبل انتخاب رئيسا جديدا في إيران".



وأضاف، ولكن إذا استمرت المفاوضات حول الاتفاق النووي لفترة طويلة، فمن المرجح أن يكون مصيرها الفشل، لأن امتدادها حتى أغسطس/آب المقبل سيكون مقلقا.

وتابع، الولايات المتحدة لا تنوي الاستمرار في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني لأسابيع وشهور، ولن نغير طريقتنا في التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وما سيحدث بعد انتخاب رئيس جديد لطهران قضية مختلفة.

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة في بداية أبريل/ نيسان في العاصمة النمساوية فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها خصوصا الأوروبيين وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015 بهدف الحؤول دون تطوير طهران سلاحا نوويا.

وتهدف المباحثات إلى إيجاد سبل لعودة واشنطن إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، بعد أن سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده منه أحاديا.