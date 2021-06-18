الناتو يدعو روسيا للتراجع عن الانسحاب من "الأجواء المفتوحة"

أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن أسفه إزاء قرار روسيا الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة"، ودعا موسكو لمراجعة قرارها.

وأصدر الناتو بيانا جاء فيه: " ناسف بشدة إزاء إخطار روسيا بقرارها بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة – وثيقة ملزمة قانوناً هامة، التي تساهم في الشفافية، الأمن والاستقرار، وأيضاً الثقة المتبادلة في منطقة الأوروبية الأطلنطية".

وتابع: "ندعو روسيا لاستغلال سنة أشهر المتبقية لدخول حيز التنفيذ قرار خروجها من المعاهدة لمراجعة قرارها والعودة إلى الالتزام الكامل بمعاهدة الأجواء المفتوحة".

كما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن بريطانيا وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي أصيبوا بخيبة أمل بسبب قرار روسيا.

وأضاف راب على "تويتر"، "روسيا تقاعست عن التواصل بشكل بناء بشأن المعاهدة ولم تعد إلى الامتثال الكامل".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستنسحب رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتم إرسال إشعار بالانسحاب إلى الجهات المودعة للاتفاقية، وكذلك إلى أطراف أخرى في الاتفاقية.

وقال الكرملين الشهر الجاري، إن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المعاهدة، التي تسمح برحلات استطلاع غير مسلحة فوق الدول الأعضاء، "أخل بشكل كبير بتوازن المصالح" بين أعضاء المعاهدة وأجبر روسيا على الانسحاب.

وكانت موسكو تأمل في أن يتراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار سلفه، لكن إدارة بايدن لم تغير مسارها واتهمت روسيا بانتهاك الاتفاق، وهو ما نفته موسكو.

وتسمح "اتفاقية السماء المفتوحة" التي أبرمت عام 1992 وتضم أكثر من 30 دولة، بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة، تابعة للدول الأعضاء، في أجواء بعضها البعض، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها، وبحلول نهاية العام 2020، كان عدد المشاركين في المعاهدة 33 دولة.