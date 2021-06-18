أعلنت شركة "باندي" اليابانية لألعاب الفيديو، إطلاق ساعة "تماغوتشي" الذكية بمناسبة اليوبيل الفضي، لإصدار لعبة "تماغوتشي" الشهيرة.
وتابعت: أنه من المقرر إطلاق ساعة "تماغوتشي" الذكية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بستة تصاميم وألوان مختلفة.
وبحسب موقع "تيك تايمز"، يتطابق الإصدار الجديد الذي سوف يتم إطلاقه بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين، مع اللعبة الأصلية والتي أطلقت لأول مرة في اليابان عام 1996، مع الأخذ بالاعتبار الشكل الجديد.
كما تحتوي ساعة "تماغوتشي" على مكبرات صوت مدمجة، وميكروفون، حيث يتفاعل الحيوان الأليف مع الصوت، كما تم تزويد الساعة بشاشة تعمل باللمس حتى يتمكن صاحبها من مداعبة "تماغوتشي".
وتحتوي الساعة، بالإضافة إلى ما سبق، إلى مكانا مخصصا لإضافة كرات "TamaSma"، والذي يسمح بإضافة حيوانات جديدة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتقوم اللعبة الشهيرة، على أساس العناية بالحيوان الأليف الرقمي، ومتابعته في جميع مراحل حياته، بما في ذلك إطعامه والاعتناء به، وإذا حصل أي إهمال قد يمرض الحيوان الأليف ويموت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ساعة ذكية تحمل اسم لعبة "تماغوتشي" الشهيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.