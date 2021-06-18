ساعة ذكية تحمل اسم لعبة "تماغوتشي" الشهيرة

أعلنت شركة "باندي" اليابانية لألعاب الفيديو، إطلاق ساعة "تماغوتشي" الذكية بمناسبة اليوبيل الفضي، لإصدار لعبة "تماغوتشي" الشهيرة.

وتابعت: أنه من المقرر إطلاق ساعة "تماغوتشي" الذكية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بستة تصاميم وألوان مختلفة.

وبحسب موقع "تيك تايمز"، يتطابق الإصدار الجديد الذي سوف يتم إطلاقه بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين، مع اللعبة الأصلية والتي أطلقت لأول مرة في اليابان عام 1996، مع الأخذ بالاعتبار الشكل الجديد.

كما تحتوي ساعة "تماغوتشي" على مكبرات صوت مدمجة، وميكروفون، حيث يتفاعل الحيوان الأليف مع الصوت، كما تم تزويد الساعة بشاشة تعمل باللمس حتى يتمكن صاحبها من مداعبة "تماغوتشي".





وتحتوي الساعة، بالإضافة إلى ما سبق، إلى مكانا مخصصا لإضافة كرات "TamaSma"، والذي يسمح بإضافة حيوانات جديدة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتقوم اللعبة الشهيرة، على أساس العناية بالحيوان الأليف الرقمي، ومتابعته في جميع مراحل حياته، بما في ذلك إطعامه والاعتناء به، وإذا حصل أي إهمال قد يمرض الحيوان الأليف ويموت.