ياسمين عبد العزيز في معركة محمد حلاوة: الصمت ليس ضعفا

فضلت الفنانة ياسمين عبد العزيز الرد بشكل غير مباشر على جدل واسع بشأن زواج طليقها محمد حلاوة من ريهام حجاج.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز في منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، الجمعة، أن "الصمت ليس ضعفا وإنما قوة".



ونشرت ياسمين عبد العزيز مقولة بالعامية المصرية، تعني أنها لا تتخيل أنها تسبب الغيرة للآخرين دون أن تتكلم، متسائلة في اندهاش عما يمكن أن تسببه لأعدائها إذا تكلمت.





وجاءت هذه التدوينة، الجمعة، بعد اشتعال حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور الفنانة المصرية ريهام حجاج على قناة "النهار" الفضائية المصرية، وقالت فيها إن الحرب بين زوجها، رجل الأعمال، محمد حلاوة، وطليقته السابقة ياسمين عبد العزيز لا وجود لها إلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت ريهام أن ما تعرضت له من انتقادات وآراء سلبية، كان سببه الرئيسي هو زواجها من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، عقب عام من طلاقه للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وارجعت حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي إلى كونها وزوجها من المشهورين في وسائل الإعلام.





وشددت ريهام حجاج على أنه ليس من حق الجمهور أن يبدي رأيه في حياة الفنانين الشخصية، مثل أخبار الزواج أو الطلاق، لأنه في النهاية لا يعرف تفاصيل ما يدور، حسب تعبيرها.

وأكدت حجاج أن كلا من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وطليقته ياسمين عبد العزيز يعيشان حياتهما بسعادة كل مع شريكه الجديد.



وقالت إنها تزوجت محمد حلاوة بعد عام كامل من انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز.

وتزوجت ياسمين عبد العزيز بعد ذلك من الفنان المصري، أحمد العوضي، وأعلنا زواجهما العام الماضي، وشاركا في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "اللي مالوش كبير".

