أعلن المخرج المصري محمد سامي، الجمعة، حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمنح الإمارات الإقامة الذهبية لمن تتوافر فيه كافة الشروط التي تخوله الحصول على مثل هذه الإقامة التي أقرتها البلاد، للاحتفاء بأبرز المبدعين العرب في كافة المجالات.
وقال الفنان المصري في منشور على صفحته في موقع "إنستجرام": "كل الشكر والاحترام إلي دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علي منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلي الدعم الدائم للمبدعين وأهل الفن وعلي الاهتمام بتطور الفن العربي وانتشاره عالميا، تحية من القلب إلي هذه البلد العظيمة الجميلة ودائما في تطور وازدهار وأمان هي وبلدي العظيمة مصر".
يذكر أن العديد من المشاهير قد سبقوا محمد سامي في الحصول على الإقامة الذهبية للإمارات، بينهم المطرب المصري هاني شاكر والفنانة المصرية نيللي كريم، والفنان المصري محمد رمضان، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها راغب علامة، وناصيف زيتون، وقصي خولي، ومروان خوري، وغيرهم من النجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تمنح المخرج المصري محمد سامي الإقامة الذهبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.