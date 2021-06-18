الجيش ينقذ طلابا ومدرسين خطفوا من كلية في نيجيريا

أنقذت القوات النيجيرية مدرّسَين وخمسة طلاب بعدما اشتبكت مع مسلحين اقتحموا كلية في شمال غرب البلاد، وخطفوا المذكورين، فضلا عن عدد غير معروف من الناس.

وهاجم مسلّحون كلية الحكومة الفدرالية في ولاية كبي الخميس حيث قتلوا شرطيا وخطفوا طلابا ومدرّسين في ثالث عملية خطف تستهدف منشأة تعليمية في نيجيريا في أقل من ثلاثة أسابيع.



وأفاد بيان للجيش بأن الجنود اشتبكوا في وقت مبكر الجمعة مع المسلّحين الذين انقسموا إلى مجموعتين أثناء فرارهم.

وذكر أن قوات الأمن "أنقذت حتى الآن مدرّسَين اثنين وخمسة طلاب بعد تبادل كثيف لإطلاق النار مع المجرمين"، مشيرا إلى أنه عثر على طالبة توفيت جرّاء الإرهاق.

كما عثرت القوات الحكومية على 800 رأس ماشية سرقتها العصابة ذاتها، ولم تؤكد الشرطة حتى الآن عدد الطلاب والأساتذة الذين لا يزالون مفقودين بعدما خطفوا من الكلية.

ولطالما أثارت عصابات إجرامية مدججة بالسلاح تعرف محليا بـ"قطاع الطرق" الرعب في وسط وجنوب غرب نيجيريا حيث تهاجم وتنهب قرى وتسرق ماشية وتخطف مقابل فديات.

لكنها باتت منذ ديسمبر/ كانون الأول تستهدف المدارس بشكل متزايد إذ يصل عناصرها على متن دراجات نارية ويخطفون الطلاب وينقلونهم إلى مخابئ في الغابات من أجل التفاوض على إعادتهم لقاء مبالغ مالية.

وأواخر مايو/ أيار، خطف مسلّحون 136 طفلا من مدرسة إسلامية في ولاية النيجر الواقعة وسط نيجيريا، ولا يزالون محتجزين.

وخطف نحو 900 طفل وطالب على أيدي مسلّحين مقابل فديات منذ ديسمبر/ كانون الأول، أفرج عن عدد كبير منهم لاحقا.