ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. طالب الرئيس الفرنسي، الاتحاد الأوروبي بتنسيق أفضل لسياسات إعادة فتح الحدود، لتجنب إعادة إدخال سلالات جديدة من "كوفيد-19". قررت ألمانيا فتح حدودها أمام المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تلقوا لقاح "كوفيد-19". أصدر المجلس الأوروبي قائمة محدثة للبلدان والمناطق الإدارية الخاصة التي ينبغي رفع القيود المفروضة على سفر رعاياها إلى أوروبا. أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بروتوكولا جديدا لسلامة صحة الطيران.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. شرط ألمانيا وبروتوكول أوروبا للمسافرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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