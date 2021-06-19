ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. أصبحت شركة خدمات الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفس الموفر الرسمي لخدمات الحوسبة السحابية لشركة صناعة السيارات الفارهة الإيطالية فيراري. أعلنت شركة "باندي" اليابانية لألعاب الفيديو إطلاق ساعة "تماغوتشي" الذكية بمناسبة اليوبيل الفضي، لإصدار لعبة "تماغوتشي" الشهيرة. لن تحظى جميع هواتف آيفون بكل مميزات نظام التشغيل iOS 15 الذي طرحته شركة أبل الأمريكية مؤخرا. فاجأت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "جوجل" عملاءها بالإعلان عن تدشين أول متجر حقيقي لها منذ التأسيس.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. "متجر جوجل" و هواتف آيفون المحرومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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