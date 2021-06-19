نائب إخواني بتونس يثير سخرية رواد التواصل الاجتماعي

استهجن النائب الإخواني بالبرلمان التونسي رضا الجوادي في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك لبرمجة وزارة التربية اختبار مادة الفرنسية في امتحان الباكالوريا خلال وقت صلاة الجمعة ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجوادي :" وزارة التربية تعتدي على مقدسات الشعب المسلم وتستهتر بصلاة الجمعة بفرض إجراء الاختبار الكتابي للفرنسية بالباكالوريا في وقت الصلاة من الساعة 12 إلى الساعة 14 وتحرم بذلك كثيرا من المصلين من التلاميذ والأساتذة المراقبين والإداريين والعملة وغيرهم من أداء شعيرتهم الواجبة."



وأضاف النائب :"حلقة أخرى في سلسلة الاضطهاد الديني الذي يعيشه المسلمون في تونس في حين أن الدستور في الفصل 6 يوجب على الدولة رعاية الدين وكفالة ممارسة الشعائر الدينية.

وتوجه الجمعة النائب برسالة الى البرلمان لطلب مساءلة كتابية لوزير التربية حول هذا الموضوع.





هذه التدوينة أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس خاصة وأن النائب سيسائل وزير التربية عن ذلك معتبرين أن هذا النائب قد نسي المشاكل الأساسية المتعلقة بالبلاد وتمسك بالمسائل العبثية.

وقد كتب الصحفي التونسي سرحان الشيخاوي تدوينة نشرها على الفايسبوك يقول فيها "نائب يقدم طلب سؤال شفاهي لوزير التربية، ومن المنتظر أن يَجُرّ الوزير إلى جلسة عامة يُفرغ فيها قلبه في المنظومة التربوية التي يعتبر انها "تستهتر بالصلاة وتعتدي على المقدسات".

وتابع "النائب رضا الجوادي اعتبر أن إجراء فرض مادة الفرنسية لتلاميذ البكالوريا في نفس وقت صلاة الجمعة، يحرم الكثير من الصلاة."

وأكد أن "بعض الاسئلة التي يمكن توجيهها للنائب.. لماذا الاحتجاج على موعد صلاة الجمعة بالذات وفي مادة الفرنسية بالذات؟.. لماذا لم يسائل النائب وزير التربية حول إجراء امتحانات أخرى في المعاهد والجامعات في توقيت صلاة الظهر والعصر والمغرب؟ و كيف يمكن للتلاميذ والطلبة إجراء امتحانات في مواد اساسية تمتد على اربع او خمس ساعات، دون الدخول في توقيت الصلاة؟..إذا إتبعنا منطق النائب فيجب قطع اغلب الامتحانات بعد وقت من انطلاقها والعودة بعد الصلاة.. او اجراء الامتحانات ليلا."

واشار الى انه" في الوقت الذي تجاوزت فيه عدد الإصابات بكورونا 2000 اصابة في اليوم وعدد الوفيات تجاوز الـ70 و المؤشرات الاقتصادية توحي بافلاس وشيك، وقنبلة اجتماعية قابلة للانفجار في اية لحظة.. يجد النائب وقتا لجرنا إلى معارك جانبية."

بدورها سخرت الاعلامية والكاتبة منية العرفاوي على الفايسبوك من النائب الإخواني قائلة "يا قوم ..وزير التربية يجب أن يجلد 100 جلدة على فعلته النكراء هذه".

وتابعت باستهزاء "ألا ثكلتك امك كيف تجيز لنفسك تقديم اختبار الفرنسية على ايمان التلاميذ ..كله شيء مسموح الا خدش ايمان الشيخ الجوادي ..الا تعرف الرجل أيها الغر ،الساذج ...انه ظل الله في الأرض ، انه ذلك الشيخ الجليل الذي لولاه لمات المسلمين جميعا من الاضطهاد في أرض تونس ".

وقد انطلق امتحان الباكالوريا في دورته الرئيسية في تونس يوم الاربعاء ويتواصل لمدة أسبوع.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يخوضون امتحانات البكالوريا في تونس، 146.129 بزيادة تفوق 12 ألفا، مقارنة بامتحانات عام 2020، التي خاضها 133.443، وهو الرقم القياسي الثاني على مستوى الامتحانات الوطنية منذ سنة 1957، وبعد تسجيل أعلى رقم قياسي سنة 2008 حسب معطيات وزارة التربية.